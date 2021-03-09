Большунов не просил подавать протест, чтобы Клебо дисквалифицировали

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как Александр Большунов отреагировал на инцидент в марафоне на ЧМ-2021.

По словам Сорина, в команде не сразу поняли, что лыжник сломал палку. После этого тренеры направились в комнату жюри, а Большунов при этом не просил подавать апелляцию, чтобы норвежца Йоханнеса Клебо дисквалифицировали.

«Уже по ходу дела подбежали к Саше, потому как я думал, что он бы нам лучше всех рассказал. Но Саша ответил: «Да какая разница? Все равно выше второго места не поднимусь. Никто мне золото не даст». Саша даже не сказал: «Идите и подавайте протест, пусть Клебо дисквалифицируют». Он наоборот сказал», — рассказал Сорин в эфире в Instagram у Александра Легкова.

Скандальный эпизод с участием Клебо и Большунова произошел на финишной прямой заключительной гонки ЧМ-2021. Россиянин сломал палку после контакта с норвежцем и перешел финишную черту только третьим, пропустив вперед Клебо и Эмиля Иверсена. Впоследствии Клебо дисквалифицировали за создание сопернику помех, а Большунову присудили серебро. Чемпионом стал Иверсен.

Ранее сообщалось, что Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне.