Большунов не просил подавать протест, чтобы Клебо дисквалифицировали

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АрсеналЛокомотив М
0:3
закончен
РубинЗенит
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЧелсиЭвертон
2:0
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЛидс Юнайтед
2:0
закончен
Италия / Серия А
Интер МАталанта
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
Рух ВДесна
0:4
закончен
Днепр-1Александрия
0:0
закончен
Испания / Примера
БетисАлавес
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
4:2
закончен
АвтомобилистАвангард
3:4 (ОТ)
закончен
СеверстальДинамо М
2:5
закончен
Динамо МнСКА
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
2:0
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
3:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
2:3
закончен
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
3:2
закончен
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
6:5 (ОТ)
закончен
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
2:1 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Зенит Химки
78:81
закончен
Зелёна-Гура Парма
95:92
закончен
Лига чемпионов
Ювентус Порту
23:00
Боруссия Д Севилья
23:00
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
17:00
ЙокеритЛокомотив
19:30
СпартакЦСКА
19:30
ТорпедоАк Барс
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Еврокубок
Будучность Цедевита Олимпия
21:00
Уникаха Монако
21:00
Будучность Цедевита Олимпия
21:00
Нантер Ховентуд
22:00
Нантер Ховентуд
22:00
Виртус Болонья Бурк
22:30
Виртус Болонья Бурк
22:30
Уникаха Монако
22:45
Испания / Примера
Атлетико МАтлетик Б
21:00
Лига чемпионов
Ливерпуль РБ Лейпциг
23:00
ПСЖ Барселона
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскКраснодар-2
11:30
Спартак-2Нефтехимик
14:00
ВелесБалтика
14:00
ТомьКрылья Советов
14:30
ЕнисейШинник
15:00
ОренбургТорпедо М
16:00
ИртышТекстильщик
16:00
ЧайкаАкрон
17:00
Динамо-БрянскАлания
17:00
ЧертановоВолгарь
18:00
Нижний НовгородФакел
18:30
Германия / Бундеслига
АрминияВердер
20:30
Франция / Лига 1
МарсельРенн
21:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиСаутгемптон
21:00
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
17:00
Динамо МСеверсталь
19:30
СКАДинамо Мн
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
04:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
19:30
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
19:30
Андорра Морнар
22:00
Андорра Морнар
22:00
Партизан Метрополитан 92
22:30
Партизан Метрополитан 92
22:30
Гран Канария УНИКС
23:00
Гран Канария УНИКС
23:00
Развернуть

Спортивные новости

Большунов не просил подавать протест, чтобы Клебо дисквалифицировали

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как Александр Большунов отреагировал на инцидент в марафоне на ЧМ-2021.

По словам Сорина, в команде не сразу поняли, что лыжник сломал палку. После этого тренеры направились в комнату жюри, а Большунов при этом не просил подавать апелляцию, чтобы норвежца Йоханнеса Клебо дисквалифицировали.

«Уже по ходу дела подбежали к Саше, потому как я думал, что он бы нам лучше всех рассказал. Но Саша ответил: «Да какая разница? Все равно выше второго места не поднимусь. Никто мне золото не даст». Саша даже не сказал: «Идите и подавайте протест, пусть Клебо дисквалифицируют». Он наоборот сказал», — рассказал Сорин в эфире в Instagram у Александра Легкова.

Скандальный эпизод с участием Клебо и Большунова произошел на финишной прямой заключительной гонки ЧМ-2021. Россиянин сломал палку после контакта с норвежцем и перешел финишную черту только третьим, пропустив вперед Клебо и Эмиля Иверсена. Впоследствии Клебо дисквалифицировали за создание сопернику помех, а Большунову присудили серебро. Чемпионом стал Иверсен.

Ранее сообщалось, что Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.