Вяльбе — об успехах норвежцев: им помогают другие силы

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась относительно причин успеха сборной Норвегии. На прошедшем ЧМ-2021 норвежцы выиграли 31 медаль, 13 из которых — золотые.

По словам Вяльбе, она не верит, что норвежские лыжники тренируются больше россиян.

«Я не знаю, что это такое. Думаю, никто в мире не сможет на этот вопрос ответить. Безусловно, я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Александр Большунов, тот же Алексей Червоткин. Есть какие-то другие силы, которые им помогают.

Терапевтические исключения? Безусловно, это очень большой вопрос, и не только у меня», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Вяльбе также добавила, что для нее терапевтические исключения являются легализованным допингом. На примере Терезе Йохауг она объяснила, что лыжница не может выигрывать все гонки три года подряд и заканчивать старты лидером с преимуществом в три минуты.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо попал в заявку сборной Норвегии на финальный этап Кубка мира.