Игроку «Рубина» наложили десять швов из-за травмы в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев избежал серьезной травмы после матча с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

22-летний Мусаев появился в стартовом составе, но уже на 18-й минуте был заменен, столкнувшись головами с одноклубником Филипом Уремовичем.

Как пишет Bobsoccer, Мусаеву после столкновения пришлось наложить десять швов — восемь на губу и два не десну. Тем не менее состояние футболиста оценивается удовлетворительно.

«Рубин» приобрел Мусаева этой зимой у «Зенита», подписав с ним пятилетний контракт.

Ранее «Рубин» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом».