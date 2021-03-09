Вяльбе опровергла конфликт между Большуновым и Ретивых

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент, произошедший во время командного спринта на чемпионате мира — 2021.

Александр Большунов после финиша той гонки, по итогам которой россияне выиграли бронзу, не подошел к Ретивых и не поздравил его с медалью. На заключительном этапе эстафеты Ретивых проиграл борьбу за золото и серебро Йоханнесу Клебо и Йони Мяки.

Вяльбе утверждает, что между спортсменами не было конфликта.

«Я официально объявила, что Саша не очень-то хотел бежать с Глебом, потому что Глеб имеет свойство «сидеть» и ждать, когда будет хорошая позиция, когда можно будет выстрелить. Понятно, что Саша — другого плана человек. И тут только гонка закончилась, Саня отошел переодеться, не успел выйти, и сделали вывод, что все, у нас конфликт. У нас нет никакого конфликта и у них нет никакого конфликта! К СМИ они подходили вместе, друг с другом смеялись, что-то говорили, и все нормально», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Ранее Вяльбе назвала наказание Большунова попытками «убить лидера любым путем».