Французский фигурист: в России люди добрее и более сочувствующие

Французский фигурист Луи Торон, выступающий в паре с Аделиной Галявиевой, рассказал о своем пребывании в России, где тренируется у Анжелики Крыловой.

По словам 25-летнего спортсмена, жизнь в России ему кажется удобнее, чем в Соединенных Штатах или Франции. Он отметил, что слышал много стереотипов о стране перед переездом, но они не подтвердились.

«Адаптировался довольно быстро: у нашего тренера большой опыт работы со спортсменами из разных стран, вся группа стала дружной компанией, без деления на своих и чужих. Еще было удобно в бытовом плане: мы поселились на базе, где все рядом, а для поездок в центр города — огромный выбор общественного транспорта. Не то что в Америке, где все зависит от наличия машины.

Что больше всего нравится в России? Мне кажется, здесь люди добрее, более сочувствующие. Помню, как-то я потерялся и обратился за помощью к случайным прохожим, они сразу откликнулись. Если во Франции так спросить на улице — вряд ли помогут найти дорогу. Еще мне нравится русский патриотизм, как многие люди отмечают национальные праздники. Видно, что они счастливы быть русскими. Во Франции нет такого чувства единства нации», — приводит слова Торона сайт «Матч ТВ».

Торон и Галявиева являются действующими чемпионами Франции, в 2019-м они становились бронзовыми призерами Универсиады.

Ранее Евгений Плющенко признался, что в России часто сталкивается с давлением.