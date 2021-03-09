Решение о дисквалификации Клебо принимала норвежка

Норвежский писатель Тор Готас, специализирующийся на истории лыжных гонок, сообщил о решении судей по инциденту с участием Александра Большунова и Йоханнеса Клебо в марафоне на ЧМ-2021.

На финишной прямой Клебо не по правилам вел борьбу с Большуновым, из-за чего у россиянина сломалась палка. Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала его и присудила победу в гонке другому норвежцу Эмилю Иверсену, финишировавшему вторым. Большунов стал серебряным призером гонки.

По словам Готаса, в решении жюри ключевую роль сыграл голос представительницы Норвегии.

«В жюри был один представитель Норвегии, один россиянин и еще один человек. Последнее слово было за норвежкой. Это нечто особенное», — цитирует Готаса NRK.

Ранее в Норвегии рассказали о случае, который может помочь Клебо вернуть медаль ЧМ.