Немецкое СМИ: спонсоры выполняют все желания Большунова. На ЧМ он летал на вертолете

Немецкое издание Sächsischen Zeitung опубликовал материал о лыжнике сборной России Александре Большунове.

В статье сделан акцент на якобы привилегированном положении 24-летнего спортсмена. В частности, источник указывает, что на чемпионат мира — 2021 в Оберстдорфе и один из этапов КМ Большунов прилетел на частных воздушных судах, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

«Русские спонсоры выполняют все его пожелания. Благодаря их помощи он избегает любых рисков заразиться коронавирусом. На этап Кубка мира в Дрездене он летел на частном самолете. На чемпионат мира в Оберстдорфе его доставили на вертолете», — говорится в тексте.

На прошедшем ЧМ-2021 Большунов стал обладателем четырех медалей, завоевав одно золото, два серебра и одну бронзу. До этого он второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».

Ранее немецкий лыжник Йохен Беле обвинил Большунова в неуважении.