Акинфеев возобновил тренировки в ЦСКА после болезни

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся к тренировкам с командой после болезни. Об этом «Р-Спорт» сообщили в клубе.

О признаках ОРВИ у 34-летнего вратаря стало известно в конце февраля. Он был изолирован от команды, однако в клубе опровергли информацию о том, что Акинфеев заразился коронавирусом. Впоследствии капитан ЦСКА пропустил два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ожидается, что он вернется в состав в следующей игре.

Ближайшую встречу ЦСКА проведет в гостях с тульским «Арсеналом» 13 марта.

Ранее сообщалось, что футболистом ЦСКА интересуется лидер чемпионата Италии.