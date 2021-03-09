«Снова в строю»: Алана Мамаева обратилась к подписчикам

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась к своим подписчикам.

«Алана Николаевна снова в строю! Ребят, все, кто писал мне слова поддержки — хочу сказать вам огромное человеческое спасибо», — написала Мамаева на своей странице в Instagram.

2 марта Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, а 3 марта появились сообщения, что Алана пыталась покончить с собой. Позднее женщина прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо». «Вы что, не знаете мои приколы, что ли», — написала она в соцсетях.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места БОльшунова могло стать плохое качество трассы.