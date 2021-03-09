Романцев выписался из больницы и поблагодарил болельщиков

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выписан из больницы после инфаркта и операции на сердце. И рассказал о своем состоянии.

«Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем. Очень порадовал матч «Спартака», возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы. Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам. Уверен, что «Спартак» во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу.

Во время матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который завершился 6:1 в пользу хозяев, болельщики красно-белых вывесили баннер с пожеланиями Романцеву скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Наставник «Зенита» Семак остался недоволен судейством в игре с «Рубином».