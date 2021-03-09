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Спортивные новости

Казионов рассказал об инциденте на парковке

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Бывший нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов подтвердил, что стал участником неприятного инцидента. Сообщалось, что автомобиль Казионова пробил стену паркинга в Москве и повис над землей, часть машины повисла над землей на высоте третьего этажа. Инцидент произошел в паркинге ЖК «Ривер Парк».

«Да, это мой автомобиль. Ехали всей семьей: я, жена и ребенок сзади. Парковался.. здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не теплая. Мы подъехали, я начал притормаживать прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит. Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и все. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке. Сын у меня сзади сидел, жена рядом», — рассказал Казионов в интервью Sport24.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Скончался тренер «Красной Армии» Александр Левицкий.

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