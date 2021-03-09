Хабиб сохранил лидерство в смешанном рейтинге UFC

В UFC опубликовали новую версию сводного рейтинга бойцов. Эта версия рейтинга включает в себя всех бойцов, вне зависимости от весовых категорий.

Россиянин Пётр Ян, который проиграл Алджэмейну Стерлинга в скандальном бое, опустился на две строчки и занимает теперь 12-е место. Стерлинг теперь занимает 15-е место.

На первых двух местах по-прежнему располагаются Хабиб Нурмагомедов и Джон Джонс, а Исраэль Адесанья, проигравший в Лас-Вегасе Яну Блаховичу, с третьего места опустился на шестое, пропустив Камару Усмана, Стипе Миочича и Алекса Волкановски.

Легковес Ислам Махачев, который победил Дрю Добера, улучшил позиции в рейтинге соответствующего дивизиона. С 14-го места он переместился на 11-е.

«Стерлинг претендует на «Оскар»: что говорят о дисквалификации Яна.