«Было подозрение на коронавирус»: экс-тренер Акинфеева рассказал о его самочувствии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о состоянии здоровья голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева. Сегодня стало известно, что капитан ЦСКА возобновил тренировки после болезни.

«Я спросил Акинфеева: «Как ты?». Игорь мне ответил, что все нормально. Сказал, что было подозрение на коронавирус. А дальше надо спрашивать у врачей, в какой степени, что именно. Сейчас любая температура, любой насморк — подозрение на коронавирус. Готов ли он выйти на поле? Он всегда был готов и быстро восстанавливался от травм. Настоящий профессионал», — сказал Чанов в интервью «Чемпионату».

О признаках ОРВИ у 34-летнего вратаря стало известно в конце февраля. Он был изолирован от команды, однако в клубе опровергли информацию о том, что Акинфеев заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Акинфеев возобновил тренировки в ЦСКА после болезни.