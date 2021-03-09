«Тренер меня ногами избивал»: воспитанник «Спартака» рассказал о нравах в японском футболе

Воспитанник «Чертаново» и московского «Спартака» Иппэй Синодзука, который до 15 лет жил в пригороде Токио, рассказал о насилии в японском футболе.

«Раньше в Японии действительно была такая ситуация. Когда мне было пятнадцать лет, я сделал что-то не так на тренировке и получил по лицу от тренера. Потом он меня ногами избил. Но я маленький ещё был — ничего не мог сделать в ответ. Папа, конечно, зол был. Но ничего страшного — раньше это было в порядке вещей. Не только я так получал. Сейчас, к счастью, подобных ситуаций почти не возникает», — рассказал Синодзука в интервью Sport24.

Синодзука занимался в академиях «Чертаново» и «Спартака», провел 45 матчей за «Спартак-2», а сейчас выступает за японский клуб «Омия Ардия».

Ранее сообщалось, что Олег Романцев выписался из больницы и поблагодарил болельщиков.