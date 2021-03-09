«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в третий раз подряд и ведет в серии 3:1

В четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Трактор». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Одним из главных героев встречи стал форвард уфимцев Маркус Гранлунд, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Сакари Маннинен (1+1) и Григорий Панин (0+2). Второй шат-аут кряду оформил голкипер гостей Юха Метсола, который отразил 21 бросок.

«Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая встреча пройдёт в Уфе 11 марта.

КХЛ. 1/4 финала - Восток. Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа») - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: 0:1 - Хартикайнен (Гранлунд, Панин) – 34:10 (5x5)

0:2 - Гранлунд (Маннинен) – 48:56 (5x5)

0:3 - Маннинен (Панин, Гранлунд) – 58:24 (en)

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча «Трактор» - «Салават Юлаев».