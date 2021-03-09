Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо

Норвежская лыжная ассоциация подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км классическим ходом на чемпионате мира.

«Считаем правильным обжаловать дисквалификацию, так как не согласны с решением жюри. Мы полагаем, что это был обычный гоночный инцидент», — сказал менеджер по лыжным гонкам Норвегии Эспен Бьервиг в интервью Dagbladet.

На финишной прямой марафонской гонки Клебо создал помехи для Александра Большунова, россиянин сломал палку и финишировал третьим, в то время как норвежец праздновал победу. Россия подала протест, Клебо лишили золота, а Большунов получил серебро.

Крамер: «когда побеждают норвежцы, никто не говорит о допинге».