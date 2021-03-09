РФС открыл продажу билетов на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словения.

Стоимость билетов варьируется в диапазоне от 1200 до 1600 рублей.

«По решению УЕФА, на матч Россия - Словения будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. Обращаем ваше внимание: на мероприятии места занимаются строго в соответствии с информацией на билете. Возможны дополнительные проверки на входе в сектор», — сообщает официальный сайт РФС.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 27 марта. Начало матча — в 17:00 мск.

Сборная России стартует в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 матчем на Мальте 24 марта.

Ранее сообщалось, что В Германии призвали к бойкоту ЧМ-2022 в Катаре.