«Никто не хочет боя с ним»: Кормье назвал Махачева самым опасным в дивизионе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье считает, что боец легкого веса Ислам Махачев за счет победы над Дрю Добером закрепил за собой статус самого опасного в дивизионе.

«Ислам Махачев продемонстрировал, почему он является самым опасным бойцом дивизиона. Люди не желают выходить с ним на бой. Его стиль, физическая мощь говорят сами за себя. Никто не хочет находиться в клетке против него», – сказал Кормье в интервью обозревателю ESPN MMA Ариэлю Хельвани.

7 марта Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Россиянин досрочно выиграл бой с Дрю Добером. В активе российского бойца 19 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Хабиб сохранил лидерство в смешанном рейтинге UFC.