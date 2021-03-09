Майгуров объяснил, почему СБР подал в суд на Драчева

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АрсеналЛокомотив М
0:3
закончен
РубинЗенит
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЧелсиЭвертон
2:0
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЛидс Юнайтед
2:0
закончен
Италия / Серия А
Интер МАталанта
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
Рух ВДесна
0:4
закончен
Днепр-1Александрия
0:0
закончен
Испания / Примера
БетисАлавес
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
4:2
закончен
АвтомобилистАвангард
3:4 (ОТ)
закончен
СеверстальДинамо М
2:5
закончен
Динамо МнСКА
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
2:0
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
3:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
2:3
закончен
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
3:2
закончен
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
6:5 (ОТ)
закончен
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
2:1 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Зенит Химки
78:81
закончен
Зелёна-Гура Парма
95:92
закончен
Лига чемпионов
Ювентус Порту
23:00
Боруссия Д Севилья
23:00
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
0:3
закончен
ЙокеритЛокомотив
1:4
закончен
СпартакЦСКА
1:3
закончен
ТорпедоАк Барс
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Еврокубок
Будучность Цедевита Олимпия
online
Уникаха Монако
55:48
3 четверть
Будучность Цедевита Олимпия
38:40
перерыв
Нантер Ховентуд
22:00
Нантер Ховентуд
22:00
Виртус Болонья Бурк
22:30
Виртус Болонья Бурк
22:30
Уникаха Монако
22:45
Испания / Примера
Атлетико МАтлетик Б
21:00
Лига чемпионов
Ливерпуль РБ Лейпциг
23:00
ПСЖ Барселона
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскКраснодар-2
11:30
Спартак-2Нефтехимик
14:00
ВелесБалтика
14:00
ТомьКрылья Советов
14:30
ЕнисейШинник
15:00
ОренбургТорпедо М
16:00
ИртышТекстильщик
16:00
ЧайкаАкрон
17:00
Динамо-БрянскАлания
17:00
ЧертановоВолгарь
18:00
Нижний НовгородФакел
18:30
Германия / Бундеслига
АрминияВердер
20:30
Франция / Лига 1
МарсельРенн
21:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиСаутгемптон
21:00
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
17:00
Динамо МСеверсталь
19:30
СКАДинамо Мн
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
04:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
19:30
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
19:30
Андорра Морнар
22:00
Андорра Морнар
22:00
Партизан Метрополитан 92
22:30
Партизан Метрополитан 92
22:30
Гран Канария УНИКС
23:00
Гран Канария УНИКС
23:00
Развернуть

Спортивные новости

Майгуров объяснил, почему СБР подал в суд на Драчева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился подробностями по поводу иска СБР к бывшему главе организации, Владимиру Драчеву, поданному в арбитражный суд Москвы.

«Я бы не хотел эту тему комментировать, это наши внутренние дела. Но раз уж эта информация появилась, то поясню. Наше требование к Владимиру Драчеву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть к тому, что обычно передается при смене руководителя. Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы. У нас на сегодняшний день не хватает нескольких документов. Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было. Вот и все», — заявил Майгуров в интервью РИА «Новости».

Ранее на сайте арбитражного суда Москвы появилась информация, что в иске, поступившем в суд 26 февраля, заявлено требование «об обязании предоставить документы» Драчевым. Другие подробности пока не сообщаются. Суд назначил предварительное заседание по делу на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что бывший глава СБР Драчев назвал результат на ЧМ-2021 неудовлетворительным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.