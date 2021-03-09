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Спортивные новости

«Он должен отвечать за слова»: Йохауг ответила немецкому тренеру

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Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала предложение тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера учитывать вес лыжников с помощью индекса массы тела и при выходе за его предел запрещать участвовать в соревнованиях. Шликенридер сделал это предложение из-за доминирования Йохауг в лыжных гонках.

«Он должен отвечать за произнесённые слова. Я прекрасно осведомлена, что у нас в Норвегии есть хорошо выстроенная система, благодаря которой здоровью каждого лыжника ничего не угрожает. Мы всегда придерживались позиции, что здоровье спортсменов важнее всего. Это мы доказывали и прежде. Он должен подумать над тем, что говорит. Но, наверное, ему было бы неплохо детальнее разобраться, как обстоят дела с этим вопросом в других странах», — приводит слова Йохауг Expressen.

На минувшем чемпионате мира Йохауг четырежды поднималась на пьедестал почета, она завоевала свою 14-ю золотую медаль на мировых форумах и сравнялась по данному показателю с россиянкой Еленой Вяльбе.

Ранее сообщалось, что норвежка Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству побед на чемпионатах мира.

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