«Барселона» нацелилась на двух футболистов «Манчестер Сити»

«Барселона» в предстоящее летнее трансферное окно намерена подписать двух футболистов «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Франсеск Агилар в своем Twitter.

По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают заполучить Серхио Агуэро и Эрика Гарсию в качестве свободных агентов. Эти кандидатуры имеют приоритетное значение.

Отмечается, что другие трансферы будут зависеть от финансового положения клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» поздравил «Порту» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.