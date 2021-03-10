Хореограф группы Тутберидзе показал тренировку Валиевой и Хромых

Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков показал тренировку Камилы Валиевой и Майи Хромых. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.
«И снова джаз в группе Этери Тутберидзе.Майя Хромых и Камила Валиева.
Частенько мы берем не просто комбинации, добавляем в них образы, для развития образного мышления и эмоциональности.
Например: заброшенная кукла на чердаке, по ночам оживает, тело не слушается, по этому движения ломаные», — написал Железняков.
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