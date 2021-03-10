Тренер «Ювентуса» Пирло надеется исправить ситуацию в Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло выразил надежду, что команде удастся исправить ситуацию в национальном чемпионате. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, потребуется несколько дней, чтобы расстаться с мыслями о вылете из Лиги чемпионов от лиссабонского «Порту».

Итальянский специалист заявил, что футболисты должны подходить к каждому из оставшихся матчей с максимальной ответственностью, чтобы постараться подняться как можно выше в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.