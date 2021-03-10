Пирло прокомментировал сенсационный вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал сенсационный вылет клуба из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, когда ты часто допускаешь серьезные ошибки на стадии 1/8 финала, то непременно будешь вынужден покинуть турнир.

«Мы неправильно отреагировали на удаление в составе «Порту». Мы пытались растянуть их, перемещая с фланга на фланг, и насытили штрафную.

Я не думаю, что наша проблема в дебютах. Игра бы изменилась, если бы мы открыли счет. Когда пропускаешь первым, то игра всегда меняется», — сказал итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.