Решающий гол «Порту» в ворота «Ювентуса» был забит после ошибки Роналду

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл лиссабонский «Порту».

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

Второй мяч в ворота польского голкипера «бьянконери» Войцеха Щесного был забит со штрафного. После того, как полузащитник «Порту» Сержиу Оливейру пробил по воротам, мяч прошел между ног Криштиану Роналду, который отвернулся от него и не смог заблокировать удар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов.