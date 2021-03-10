«Боруссия» впервые за 4 года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с андалусийской «Севильей».
Встреча прошла в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах и завершилась со счетом 2:2.
По итогам двух игр в следующий раунд турнира пробилась команда Эдина Терзича. Для нее выход в четвертьфинал стал первым с сезона-2016/17.
Напомним, что в том розыгрыше Лиги чемпионов дортмундцев на пути к полуфиналу остановило «Монако».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира.