«Боруссия» впервые за 4 года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с андалусийской «Севильей».

Встреча прошла в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах и завершилась со счетом 2:2.

По итогам двух игр в следующий раунд турнира пробилась команда Эдина Терзича. Для нее выход в четвертьфинал стал первым с сезона-2016/17.

Напомним, что в том розыгрыше Лиги чемпионов дортмундцев на пути к полуфиналу остановило «Монако».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира.