Нападающий «Порту» Тареми получил две желтые карточки за три минуты

Нападающий «Порту» Мехди Тареми получил две желтые карточки за три минуты по ходу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

Футболист был удален на 54-й минуте, оставив свою команду вдесятером.

Напомним, что после дубля Федерико Кьезы во втором тайме общий счет противостояния стал равным — 3:3.

Ранее сообщалось, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира.