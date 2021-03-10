«Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с андалусийской «Севильей».

Встреча прошла в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

У испанской команды команды дубль на свой счет оформил Юссеф Эн-Несири.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира.