Де Лигт назвал досадным вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт объяснил сенсационный вылет своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, сложно пережить поражение по сумме двух встреч, когда на протяжении большей части второго матча играешь в большинстве.

Де Лигт заявил, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов получился досадным, и отметил, что команда неплохо создавала моменты, однако реализовать их не смогла.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» третий год подряд вылетает из Лиги чемпионов от клубов не из топ-4 лиг.