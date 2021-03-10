Неймар продолжает обрабатывать Месси на предмет перехода в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает обрабатывать форварда «Барселоны» Лионеля Месси на предмет перехода в стан французского гранда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец снова общался с шестикратным обладателем приза «Золотой мяч» на тему потенциального трансфера. Неймар рассказывал Месси о преимуществах жизни в Париже и описывал быт.

Напомним, что текущий контракт Месси с «блауграной» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» второй год подряд покидает Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.