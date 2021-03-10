Норвежский журналист рассказал о популярности Большунова

Норвежский журналист Оле Кристиан Стрем высказался об отношении граждан своей страны к Александру Большунову. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 24-летний спортсмен гораздо популярнее в Норвегии, чем в своей стране.

«Большунов — настоящая звезда у нас. Может быть, его не все любят, но то, что его уважают, это 100%. Учитывая, что лыжные гонки в Норвегии являются главным спортом, то думаю, что его узнаваемость здесь выше, чем в России», — сказал Стрем.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжная ассоциация подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо