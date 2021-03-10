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Спортивные новости

«Вашингтон» в овертайме выиграл у «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сломил сопротивление «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Дмитрий Орлов и Якуб Врана, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Яне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Деймон Северсон.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

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