«Айлендерс» в серии буллитов победил «Бостон», Варламов сделал 32 сейва

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».



Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

В составе победителей отличился Брок Нельсон, у проигравшей команды единственный гол на счету Давида Пастрняка.

Победный буллит реализовал Энтони Бовилье.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по собственным воротам.

Ранее сообщалось, что в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».