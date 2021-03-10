Петр Ян извинился перед своими болельщиками после боя со Стерлингом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян извинился перед своими болельщиками за дисквалификацию в титульном поединке в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинг.

Бой прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар сопернику, когда тот находился на одном колене. Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса.

«Всем, кто искренне болел и переживал за меня, — огромное спасибо! Кого подвел — извините. Честно, допустил ошибку. Был сфокусирован на его руках. Ждал, когда он поднимет их с канваса, чтобы ударить! Недосмотрел, что Стерлинг одним коленом касается октагона», — написал Ян в Instagram.

После поединка российский боец заявил, что намерен провести со Стерлингом реванш.

Ранее американский спортсмен сообщил об угрозах от российских болельщиков.