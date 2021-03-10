СМИ сообщили о наличии проблемы между Панариным и «Рейнджерс»

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков поделился информацией относительно ситуации вокруг форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

По информации источника, россиянин тренируется в центре «Рейнджерс» в Тарритауне.

«Настроение у Панарина обыкновенное. Никакой депрессии не замечено. Он просто ждет, когда клуб вернет его в игру», — говорится в материале, опубликованном на сайте «Матч ТВ».

При этом Лысенков заявил, что до матча против «Питтсбург Пингвинз», который прошел 8 марта, форвард числился среди запасных «Рейнджерс», однако теперь клуб из Нью-Йорка вывел его из состава. Также россиянина нет в платежной ведомости команды на сайте CapFriendly.com.

«Пахнет жареным. Там, внутри, между Панариным и «Рейнджерс», есть какая-то большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Назарова. И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления», – написал Лысенков.

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард не выходил на лед.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 14 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков.

Ранее сообщалось, что материалы по делу Панарина будут преданы огласке.