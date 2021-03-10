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Спортивные новости

Игрок НБА отстранен от матчей за антисемитские высказывания

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майерс Ленард отстранен от матчей регулярного чемпионата за антисемитские высказывания.

Спортсмен использовал оскорбительные выражения во время стрима игры. В «Майами» заявили, что клуб будет сотрудничать с НБА по время расследования инцидента.

«Слова, которые использовал Мейерс Леонард, были неправильными, и мы не потерпим высказываний, разжигающих ненависть, от кого-либо, связанного с нашим клубом. Майерс Ленард покинет команду на неопределенный срок», – говорится в пресс-релизе клуба, опубликованном в Twitter.

После спортсмен извинился за оскорбительные слова и заявил, что не знал их значения.

В нынешнем сезоне Ленард принял участие в трех матчах, в среднем набирая по 3,3 очка и делая по 2,3 подбора.

Ранее обвиненный в антисемитизме темнокожий игрок НФЛ посетит Освенцим.

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