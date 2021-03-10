В сборной Норвегии не хотят наказания для Большунова за инцидент с Клебо

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг высказался об инциденте между Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым, который произошел на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Вы же посмотрите, что между ними произошло. Спортсмены идут параллельно на ровном участке трассы. Сломанная палка Большунова — это случайность. Поверьте, мы не хотим никого винить или требовать санкций для русского за этот эпизод», — цитирует Бьервига NRK.

По мнению менеджера, золотую медаль должен получить Клебо.

На финишной прямой эстафеты, которая прошла 7 марта, норвежец потерял равновесие и толкнул Большунова. В результате контакта россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

Ранее тренер сборной России по лыжам охарактеризовал Большунова одним словом.