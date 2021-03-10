Защитник «Вашингтона» Орлов признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на странице столичного клуба в Twitter.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене», завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Российский хоккеист отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой матча признан форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший дубль.

Третьим стал нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зейджак. В его активе три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что четыре россиянина вошли в сборную разочарований сезона НХЛ.