Российский арбитр Вилков назвал самого неприятного футболиста

Российский футбольный арбитр Михаил Вилков назвал самого неприятного футболиста, выступавшего в чемпионате страны.

«Самым неприятным из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьей, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра», — цитирует Вилкова «Чемпионат.com».

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Вилков вернется к работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.