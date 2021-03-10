Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о желании возобновить карьеру.

В интервью спортсменку спросили, возникало ли у нее в этом сезоне желание вернуться в фигурное катание.

«Да. Сколько раз? Много. Что мешает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим», — цитирует Загитову «РБК-Спорт».

На Олимпиаде 2018 года фигуристка завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее фигуристка вспомнила о победе на Играх.