Норвежские СМИ назвали чемпиона Игр Тихонова «павшим героем биатлона»

Норвежское издание Dagbladet отреагировало на высказывание четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

9 марта экс-спортсмен обвинил норвежских лыжников в непорядочности после инцидента, произошедшего на финишной прямой эстафеты на чемпионате мира между Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.

В материале, опубликованном на сайте издания, не исключили, что в случае удовлетворения апелляции норвежской стороны Большунов получит наказание за столкновение на финише.

«А у него же испытательный срок за инцидент с Мяки, и мы не увидим россиянина на заключительном этапе Кубка мира. Хотя норвежская сторона и делала акцент на своей правоте, а не ошибках Большунова... А что может произойти потом, уже ясно. Первые голоса из России уже есть. Старый павший герой биатлона Тихонов пролил кислотный дождь на норвежский спорт», — говорится в статье.

Ранее в сборной Норвегии заявили, что не хотят наказания для Большунова за инцидент с Клебо.