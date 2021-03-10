Технический делегат FIS встал на сторону Большунова в инциденте с Клебо

Технический делегат Международной федерации лыжных гонок (FIS) Роберт Пеетс высказался об инциденте, произошедшем на марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой марафона, который прошел 7 марта, норвежец Йоханнес Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«По правилам, Большунов, первым выкатившись на финишную прямую, имел право выбирать траекторию, что он и сделал. По моему мнению, у него была идеальная траектория.

Как отстающий, Клебо был обязан сделать все, чтобы не создавать препятствий обгоняющему его лыжнику. В этот раз, к сожалению, успешно разобраться не получилось», — цитирует Пеетса ERR.

По мнению технического делегата, инцидент можно интерпретировать по-разному.

Ранее в сборной Норвегии заявили, что не хотят наказания для Большунова за инцидент с Клебо.