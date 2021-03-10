Информаторы WADA подали иск в ООН против России

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека, сообщает Sports Integrity Initiative.

По мнению адвокатов семьи, допинговая программа, которая, якобы, существует в России, нарушает статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. В ней сказано, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию, в том числе, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.

Представители Степановых считают, что участие бывшей легкоатлетки в допинговой программе является «медицинским или научным» экспериментом.

Также адвокаты утверждают, что допинговая программа представляет собой принудительный труд, что является нарушение п. 3 статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В декабре 2014 года Степанова и ее супруг стали героями документального фильма немецкой телекомпании ARD. Экс-спортсменка утверждает, что она и другие российские легкоатлеты принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.

Ранее информатор WADA Степанов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по России.