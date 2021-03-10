Губерниев считает, что Клебо заслужил золото в марафоне

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«Мне очень жаль Клебо. Он глубоко мне симпатичен и заслужил золотую медаль в марафоне, хотя правила он нарушил. Это совершенно точно.

Не знаю, к чему приведет дисквалификация. Конечно, мы все верили в волшебство и в то, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) примет решение вручить две золотые медали», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что брат Клебо ударил дверь и сломал ногу после новости о дисквалификации лыжника.