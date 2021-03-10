Павел Буре выступит в суде по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Павел Буре выступит в суде в качестве свидетеля по делу о перестрелке в «Москва-Сити», сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, допрос пройдет 15 марта. В тот же день будут заслушаны показания бизнесмена Дмитрия Павлова, на дне рождения которого был прославленный российский хоккеист.

Инцидент произошел 17 ноября 2017 года в башне «Око». Во время празднования 55-летия Павлова охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля, в результате чего началась перестрелка.

Полиция задержала 30 человек, десять гостей обратились за медицинской помощью. Ранения получили пять человек, один погиб.