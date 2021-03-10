Экс-глава СБР выступил против дисквалификации Клебо в марафоне

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об инциденте, произошедшем во время марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой гонки, который прошел 7 марта, норвежец Йоханнес Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

По мнению Драчева, норвежца не надо было дисквалифицировать.

«В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клебо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать, выбирать коридор у него возможности не было. В том эпизоде оба сделали друг другу «комплимент», результатом чего и стала сломанная палка», — цитирует Драчева ТАСС.

Также бывший функционер не согласен с предложением вручить Большунову вторую золотую медаль, так как россиянин не мог на равных бороться с Иверсеном.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Клебо заслужил золото в марафоне.