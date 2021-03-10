Томас Бах переизбран на пост главы МОК

Томас Бах переизбран на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Twitter организации.

Отмечается, что 67-летний Бах был единственным претендентом на должность.



За кандидатуру немца проголосовали 93 человека, один — против. Его полномочия будут действовать до 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Япония не допустит на Олимпиаду иностранных болельщиков.