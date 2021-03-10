Томас Бах переизбран на пост главы МОК

Томас Бах переизбран на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Twitter организации.
Отмечается, что 67-летний Бах был единственным претендентом на должность.
За кандидатуру немца проголосовали 93 человека, один — против. Его полномочия будут действовать до 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что Япония не допустит на Олимпиаду иностранных болельщиков.
Олимпийский чемпион Томас Бах переизбран Президентом Международного Олимпийского комитета (МОК) на следующий четырехлетний срок.— Олимпийские игры (@Olympic) March 10, 2021
Подробности �� https://t.co/GlbUcRdiPu pic.twitter.com/diCvovD2vh