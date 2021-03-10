Дзюба будет капитаном сборной России в мартовских матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном национальной команды в мартовских матчах, передает «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре 2020 года нападающий не был вызван на матчи Лиги наций из-за того, что в интернете появилось интимное видео игрока.



24 марта россияне сыграют с Мальтой, 27 марта встретятся со Словенией, а 30 марта померятся силами со Словакией.

Ранее Черчесов посоветовал привиться российской вакциной «Спутник V».