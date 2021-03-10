«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и вылетела из Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Франции на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в игре записал себе в актив форвард хозяев Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый удар. На 37-й минуте капитан сине-гранатовых Лионель Месси отправил мяч в ворота соперника дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

На 45+3 минуте аргентинец мог вывести свою команду вперед, однако он не смог реализовать пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась победой «ПСЖ». Таким образом, парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник французской команды станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Барселона» (Барселона, Испания) — 1:1

Голы: 1:0 — Мбаппе, 30 (пенальти); 1:1 — Месси, 37.