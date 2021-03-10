Месси не забил пенальти в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не смог реализовать 11-метровый удар в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом против «Пари Сен-Жермен».

В добавленное к первому тайму время защитник французского клуба Лейвин Курзава нарушил правила против форварда гостей Антуана Гризманна в пределах своей штрафной. Месси пробил по центру ворот, но голкипер Кейлор Навас ногами парировал этот удар.

Встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» проходит в столице Франции на стадионе «Парк де Пренс». После первого тайма счет равный — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра между командами, прошедшая в Барселоне, завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что нападающий французской команды Килиан Мбаппе побил рекорд Месси.